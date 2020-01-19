تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا في 31 يناير الجاري معرض “ديزرت إكس العلا”، الذي سيقام في صحراء العلا، ويحاكي الطبيعة المحيطة للمنطقة.
ويعد “ديزرت x العلا” المعرض المعاصر الأول من نوعه في المملكة، والذي سيسهم في استكشاف الحضارات الصحراوية، وتعزيز الحوار بين الثقافات.
وأعلنت “ديزرت إكس العلا” أمس (السبت) أسماء الفنانين المشاركين في المعرض، وهم من المملكة وعدد من الدول المجاورة، بالإضافة إلى بعض الفنانين الذين شاركوا في فعاليات “ديزرت إكس” في كاليفورنيا، مبينة أن المعرض سيستمر حتى 7 مارس 2020.
واستقبلت العلا على مدار العام الماضي، العديد من الفنانين الذين مزجوا المناظر التاريخية والطبيعية الخلابة، مع الحضارة والتطور للمجتمعات المحيطة.
وستشكل فعاليات المعرض دافعًا للزوار للتأمل في القوافل التي كانت تسلك طريق البخور القديم، والإرث التراثي الذي ورثته منطقة العلا، والنهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.
إكتشف صحراء X العلا. الذي سيقام في صحراء #العلا، بمشاركة فننانين عالميين و محليين، حيث المناظر الخلابة و عبق التاريخ الموجود في شمال غرب المملكة. انتظروا المزيد #DiscoverX #ThepowerofX #DXUla @_desertx pic.twitter.com/GBw5oqdXFS
— الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) January 18, 2020
وفق “أخبار 24”.