حددت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير “منصة فسح”، 10 خطوات إلكترونية لاستيراد المركبات من الخارج.
وتضمنت الخطوات الدخول على منصة فسح، وتقديم طلب استيراد مركبة، على أن تقوم الجهة المعنية بالتأكد من أهلية الفرد للاستيراد، مع التحقق من موديل المركبة لتصدر له الموافقة.
وشملت الخطوات قيام الشخص باستيراد المركبة مع البيان الجمركي ودفع المبلغ المقرر، إلى جانب الحصول على التقرير لتقديمه عند الاستيراد، ليتم في النهاية الفسح لدخول المركبة للمملكة. وفق “أخبار 24”.
تعرف على خطوات استيراد المركبات عن طريق منصة #فسح
رابط الخدمة: https://t.co/i4D7MCmD11 pic.twitter.com/tr8ukIuLWo
— فسح (@Fasah) January 18, 2020