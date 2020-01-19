“مهرجان الإبل” يعاقب “بن دغيثر” و”بن حجنة” ويسحب منهما الجوائز ويغرم أحدهما مليون ريال

أصدرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقوبات بحق مترك بن نايف بن حجنة واهلال بن عايض بن دغيثر، بعد صدور تصريحات منهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بيّنت إدارة المهرجان عبر صفحتها بـ”تويتر”، أنه جرى سحب جميع الجوائز والنتائج التي حصل عليها “بن حجنة” في النسخة الرابعة، وكذلك حرمانه من المشاركة في المهرجان لمدة سنتين.
وأوضحت أنها قررت أيضاً سحب جميع جوائز “ابن دغيثر” التي حصل عليها في النسخة الرابعة، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ريال، مع حرمانه من المشاركة حتى دفع المبلغ المالي المقرر.
اللجنة القانونية للمهرجان تصدر عقوباتها بحق أحد المشاركين في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4 pic.twitter.com/242mD4p2eD
— مهرجان الإبل (@alaibilfestival) January 18, 2020
اللجنة القانونية للمهرجان تصدر عقوباتها بحق أحد المشاركين في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4 pic.twitter.com/Pg8hbFu0gB
— مهرجان الإبل (@alaibilfestival) January 18, 2020
وفق “أخبار 24”.