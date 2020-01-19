نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “مهرجان الإبل” يعاقب “بن دغيثر” و”بن حجنة” ويسحب منهما الجوائز ويغرم أحدهما مليون ريال
19/01/2020   8:23 ص

“مهرجان الإبل” يعاقب “بن دغيثر” و”بن حجنة” ويسحب منهما الجوائز ويغرم أحدهما مليون ريال

+ = -
2185

أصدرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقوبات بحق مترك بن نايف بن حجنة واهلال بن عايض بن دغيثر، بعد صدور تصريحات منهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بيّنت إدارة المهرجان عبر صفحتها بـ”تويتر”، أنه جرى سحب جميع الجوائز والنتائج التي حصل عليها “بن حجنة” في النسخة الرابعة، وكذلك حرمانه من المشاركة في المهرجان لمدة سنتين.

وأوضحت أنها قررت أيضاً سحب جميع جوائز “ابن دغيثر” التي حصل عليها في النسخة الرابعة، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ريال، مع حرمانه من المشاركة حتى دفع المبلغ المالي المقرر.

وفق “أخبار 24”.

“مهرجان الإبل” يعاقب “بن دغيثر” و”بن حجنة” ويسحب منهما الجوائز ويغرم أحدهما مليون ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885083909.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.