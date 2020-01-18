بالفيديو.. رئيس هيئة الرياضة يتوج الفائزين في بطولة المملكة لـ”بولو الصحراء”

توّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الفائزين في بطولة “بولو الصحراء” التي أقيمت في العلا بتنظيم من الهيئة الملكية للمحافظة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو.
وفي أجواء احتفالية حصل الفائزون على جوائزهم، وسط أجواء رائعة في العلا، وبدا على جميع المشاركين سعادتهم بالمشاركة في البطولة، والتي تقام لأول مرة بالمملكة، بمشاركة مجموعة من أبرز لاعبي البولو العالميين.
ومن بين المشاركين في البطولة أدولفو غامبياسو، أكثر اللاعبين شهرة في العالم ومؤسس فريق لا دولفينا وصاحب لقب البطولة والأبرز عالمياً، وديفيد ستيرلنغ وبابلو ماك دونو الحائزان على تصنيف 10 أهداف في فريق لا دولفينا، ونجم البولو الأرجنتيني ناتشو فيغيراس.
وتعد رياضة “البولو” من أكثر الرياضات الجماعية سرعة، وتلعب “بولو الصحراء” بفريقين كل منهما من 3 لاعبين، ويمارس هذه اللعبة النخبة، كالملوك والرؤساء والزعماء ورجال الأعمال ممن يعشقون ركوب الخيل.وفق “أخبار 24”.
وتلعب البولو بكرة ومضرب، على خيول أو جمال، بعد تأسيس اتحاد بولو الإبل، ومساحة ملعب بولو الصحراء أصغر من الملعب المعتاد المغطى بالعشب. ويغَير الحيوان بعد كل شوط ومدته 7.5 دقائق، ويحكّم المباراة 4 حكام.
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة يُتوج الفائزين في بطولة المملكة لبولو الصحراء.#بولو_الصحراء#AlUla#DesertPolo pic.twitter.com/274r7NvNlm
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 18, 2020