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أخبار محلية > تعرف علي المستندات المطلوبة لتحديث “حساب المواطن” إذا كان العُمر من 18-24 عاماً؟.. “الحساب” يجيب
18/01/2020   9:07 م

تعرف علي المستندات المطلوبة لتحديث “حساب المواطن” إذا كان العُمر من 18-24 عاماً؟.. “الحساب” يجيب

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أجاب حساب المواطن عن سؤال يتعلق بمستندات تحديث البيانات لأحد المستفيدين بعد تلقيه طلبا بذلك، فذكر الحساب له المستندات المطلوب إرفاقها في حال كان عمر المستفيد من 18 إلى 24 عاما.

وكان سؤال المستفيد أنه وصله طلب تحديث بيانات وراجع الموقع واتضح أن عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء منتهيان، فهل يجب أن يكون عقد الإيجار إلكترونيا أم ورقيا؟.

وأجاب الحساب بأن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد). وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه في حال أُرفق عقد إيجار فلا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد، حيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

تعرف علي المستندات المطلوبة لتحديث “حساب المواطن” إذا كان العُمر من 18-24 عاماً؟.. “الحساب” يجيب

أخبار محلية
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