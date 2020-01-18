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أخبار محلية > طلاب الدفعة الأولى من “برنامج نيوم المنتهي بالتوظيف” يستهلون مشوارهم التعليمي في أمريكا
18/01/2020   9:05 م

طلاب الدفعة الأولى من “برنامج نيوم المنتهي بالتوظيف” يستهلون مشوارهم التعليمي في أمريكا

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يبدأ طلاب الدفعة الأولى من “برنامج نيوم الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف” مشوارهم التعليمي مطلع هذا الأسبوع في أمريكا، ضمن البرنامج الذي أطلقته الشركة بهدف ابتعاث 250 طالباً وطالبة من أبناء المجتمع المحلي إلى خارج المملكة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وكانت مراحل الدراسة للمبتعثين والمبتعثات بدأت العام الماضي بإتمام الدورة التدريبية التأسيسية للغة الانجليزية، ليستهلوا بدءا من هذا الأسبوع رحلتهم الدراسية بتطوير مهاراتهم الأكاديمية في اللغة الإنجليزية لمدة عام كامل في ولاية فرجينيا.

وبعد انقضاء الستة أشهر الأولى في معاهد اللغة الإنجليزية، سيتسنى لطلاب البرنامج التقديم لدراسة البكالوريوس في مختلف الجامعات الأمريكية، وذلك في تخصصات السياحة والضيافة والآثار.وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن التقديم للدفعة الثانية من البرنامج في الربع الثالث من هذا العام يسعى لاستقطاب أبناء وبنات منطقة نيوم للدراسة في أعرق جامعات العالم في الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة، من بينها فرنسا وبريطانيا للتخصص في عدد من قطاعات نيوم المستقبلية.

طلاب الدفعة الأولى من “برنامج نيوم المنتهي بالتوظيف” يستهلون مشوارهم التعليمي في أمريكا

أخبار محلية
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