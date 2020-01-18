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أخبار محلية > بماذا أوصى تركي آل الشيخ ماجد المهندس قبل دخوله غرفة العمليات
18/01/2020   9:05 م

بماذا أوصى تركي آل الشيخ ماجد المهندس قبل دخوله غرفة العمليات

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أجرى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أمس الجمعة عملية جراحية في أحد المستشفيات الأوربية.

كشف ذلك الفنان ماجد المهندس قبل بدء حفلة تكريمه أمس قائلاً: “قبل قدومي تواصلت مع أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة، وقال لي إنه سيدخل غرفة العمليات، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة”.

وأضاف أن آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية “أكذب عليك” للفنانة الجزائرية وردة ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل.

وفق “أخبار 24”.

بماذا أوصى تركي آل الشيخ ماجد المهندس قبل دخوله غرفة العمليات

أخبار محلية
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