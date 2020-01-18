بماذا أوصى تركي آل الشيخ ماجد المهندس قبل دخوله غرفة العمليات

أجرى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أمس الجمعة عملية جراحية في أحد المستشفيات الأوربية.
كشف ذلك الفنان ماجد المهندس قبل بدء حفلة تكريمه أمس قائلاً: “قبل قدومي تواصلت مع أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة، وقال لي إنه سيدخل غرفة العمليات، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة”.
وأضاف أن آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية “أكذب عليك” للفنانة الجزائرية وردة ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل.
#ماجد_المهندس: تواصلت مع معالي المستشار تركي ال الشيخ قبل دخوله غرفة العمليات.. وأهديه هذه الأغنية المحببة إليه@Neshan @salhendi@majidalmohandis@Turki_alalshikh #ليلة_البرنس#ليله_البرنس_ماجد_المهندس#ماجد_المهندس#ليالي_الأساطير#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/sOLQ35Pho1
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 17, 2020
وفق “أخبار 24”.