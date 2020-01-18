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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة أول أيام الفصل الدراسي الثاني
18/01/2020   9:04 م

حالة الطقس المتوقعة أول أيام الفصل الدراسي الثاني

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد الذي يشهد انطلاق الفصل الدراسي الثاني، سماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسجل أعلى درجة حرارة في جازان (31 درجة مئوية)، وأدنى درجة في تبوك وحائل (5 درجات مئوية).

وأشارت الهيئة إلى أن هناك فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من شمال وغرب المملكة. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن غدا الأحد ينتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مقاعدهم الدراسية، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي، وإكمال الوزارة كافة الاستعدادات والتجهيزات، لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم.

حالة الطقس المتوقعة أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أخبار محلية
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