جـريمة مـروعة.. اختطـاف طفلة وتـعذيبها وقـطع لسانها وحـرق جسدها في صنعاء

اخـتطف مجهولون طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام في العاصمة اليمنية صنعاء، وقاموا بـتعذيبها بأبشع الطرق وإلقائها بجانب صندوق قمامة، في جـريمة مـروعة هزت صنعاء.
وأوضحت مصادر أن الطفلة لجين محمد عُثر عليها بعد أيام قليلة من اخـتطافها ولسانها مـقطوع وجسمها محروق وعليها آثار تـعذيب شديد في جسدها وحالتها الصحية والنفسية حرجة للغاية.
وأضافت أن أهالي الطفلة لجين أبلغوا عن اختفائها في 11 يناير الجاري بصنعاء، ونشروا صورها على نطاق واسع، قبل أن يُعثر عليها في حالة يُرثى لها أمس الجمعة، ولا يزال المـجرم مجهولاً حتى الآن. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن حـوادث الخـطف والاختفاء تكررت بشكل كبير في العاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحـوثيين في الآونة الأخيرة، ويواجه الحـوثيون اتهامات بالوقوف خلف هذه الظاهرة.