تسلمت إدارات التعليم في كل من منطقة الرياض ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية، كتب مقرر اللغة الصينية، تمهيدًا لتوزيعها على المدارس والبدء في تدريس المادة بالصفوف المدرسية.
وأظهرت صور متداولة الكتب وقد عُنونت بـ”هيا نتعلم الصينية”، فيما تقوم عمالة بإنزالها لتسليمها للإدارات التعليمية، حيث يُتوقع توزيعها على المدارس بالمراحل المختلفة بدءاً من غدٍ الأحد.
وأفادت مصادر بأنه تم تخصيص عدد (1166) كتابًا لكل من إدارة تعليم الرياض، وتعليم جدة وتعليم الشرقية.
يذكر أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين في فبراير 2019 شهدت الاتفاق على إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية بالسعودية، وشكلت وزارة التعليم لجنة للتخطيط لإدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية.
وفق “أخبار 24”.