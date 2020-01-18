“العدل: نقل اختصاص النظر في مخالفات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع إلى المحاكم التجارية

قررت وزارة العدل أن تباشر المحاكم التجارية اختصاصات النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع اعتباراً من الأول من شهر جمادى الثاني المقبل.
وتضمن القرار أن يتم النظر في تلك القضايا من قبل المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة، والدوائر التجارية في المحاكم العامة في كافة مناطق المملكة، في حين تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ.
وأصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني تعميماً عاجلاً إلى كافة المحاكم ينص على اعتماد النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ودعاوى براءات الاختراع اعتباراً من 1441/6/1هـ. وفق “أخبار 24”.
وتضمن القرار تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع في الدوائر والمحاكم التجارية، وحصر كافة القضايا المقيدة لدى الهيئة، وتوفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها، وجمع السوابق القضائية لأعمال اللجان وتدوينها وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر المقبل.