تأهل المنتخب الأوليمبي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد الفوز على منتخب تايلاند بهدف دون رد.
وأحرز المهاجم “عبدالله الحمدان” هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 77 من زمن المباراة، ليصبح الأخضر على بعد خطوة واحدة من التأهل لأولمبياد طوكيو.
ويواجه المنتخب الأوليمبي في الدور قبل النهائي، الفائز من المواجهة بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان، اللذين يلتقيان غدا (الأحد) في مباراة أخرى بدور الثمانية.
وكان المنتخب الأوليمبي قد تأهل لدور الثمانية ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في تايلاند، بعد أن تصدر المجموعة الثانية بـ7 نقاط، جمعها من فوزين على اليابان وسوريا، وتعادل أمام قطر.
وفق “أخبار 24”.