أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يستأنفون الدراسة غداً عقب الإجازة نصف السنوية

تستقبل مدارس التعليم العام في المملكة صباح غدٍ الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.
وأكدت وزارة التعليم كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام ٥١٦ ألف معلم ومعلمة في مدارسهم، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.
وأوضحت أنه تم تأمين ما يزيد على 147 مليون كتاب مدرسي في مدارس المملكة، والمدارس السعودية في الخارج، وأنظمة التعليم الأخرى؛ بنسبة 100%، وتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع إدارات التعليم. وفق “أخبار 24”.
ويشهد الفصل الدراسي الثاني هذا العام تأمين 6600 حقيبة رياضيات موزعة على إدارات التعليم، إضافة إلى تركيب مختبرات العلوم للمدارس والتأكد من جاهزيتها، كما تم تأمين 2520 فصلاً ذكياً، فضلاً على 6625 فصلاً تشاركياً لجميع إدارات التعليم وفق آلية العمل التعاوني التي تتطلبها المرحلة الأولية.