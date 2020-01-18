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18/01/2020   5:51 م

تسجيل لترامب يكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لعملية استهداف قاسم سليماني

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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قُبيل تنفيذ الولايات المتحدة ضربة جوية أنهت حياة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في 3 يناير الجاري.

وسرد ترامب خلال حفل أقيم في ولاية فلوريدا مساء الجمعة، تفاصيل المحادثة التي جرت بينه وبين مسؤولين عسكريين يشرفون على عملية قَتل سليماني الذي استُهدف بصاروخين من طائرة بدون طيار.

وقال ترامب في التسجيل الذي نشرته شبكة “سي إن إن” إنه كان يستمع للقادة العسكريين على بعد أميال خلال تنفيذ الضربة، وجاء في التسجيل: “هما معًا سيدي”، في إشارة لسليماني وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي الذي تُوفي معه في الغارة.

ويتابع التسجيل: “سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8… بعدها فجأة “بوووم”.. سيدي أُزيلا”. وفق “أخبار 24”.

وعقب ترامب على هذا الحديث بالقول: “اثنان بسعر واحد”، وأكد أن “سليماني كان يقول أمورًا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟ كان إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده”.

تسجيل لترامب يكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لعملية استهداف قاسم سليماني

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