بالصور.. المدينة الطبية الجامعية تنظم يوم الطفل الخليجي بمشاركة عدد من الفرق التطوعية

تركي الهديب – عدسة غادة العنزي :
قامت المدينة الطبيه الجامعية بجامعة الملك سعود مساء يوم الجمعة الموافق 17 من شهر يناير بمجمع حياة مول بتنظيم فعالية يوم الطفل الخليجي ، وذلك بمشاركة عدد من الفرق التطوعية المبادرة من داخل مدينة الرياض وخارجه ، وبمبادرة إشرافية من فريق مُعين التطوعي الصحي ومشاركة من فريق نواة الخير التطوعي وفريق شباب الخرج التطوعي وفريق بصمة مبدعون التطوعي وفريق رائدات التدريب التطوعي وفريق رؤية وطن التطوعي للتدريب وفريق فرحتهم غايتنا التطوعي وفريق رواية عطاء التطوعي وفريق سما التطوعي وفريق الارجوان الاستعراضي ومدارس آفاق الفكر .
والذي تم فيها تقديم عدد من المشاركات الاستعراضية والترفيهية على المسرح وكذلك ركن الرسم والدي إستهدف فيها الأطفال بأسلوب تعليمي وتطويري لهم وإستديو التصوير الذي تم تقديمه بطريقة جاذبه لهم ، إضافة إلى ماقدمته الأركان المشاركة من مشاركات صحية وتثقيفية ووتوعويه وفحوصات مجانية للنظر ، وكذلك أركان الضيافة والتي حضيت فيها الفعالية بحضور كبير ومتميز من زوار المول وإستمتاعهم بما تم تقديمه في الفعالية من برامج هادفة وهدايا للأطفال والحضور .