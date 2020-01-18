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اخبار رياضية > الأندية الإيرانية تعلن انسحابها من دوري أبطال آسيا.. وتوضح السبب
18/01/2020   2:59 م

الأندية الإيرانية تعلن انسحابها من دوري أبطال آسيا.. وتوضح السبب

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قرر رؤساء الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة في دوري أبطال ‏آسيا لكرة القدم 2020، الانسحاب من البطولة.

وجاء موقف الأندية الأربعة احتجاجاً على ‏قرار الاتحاد الآسيوي أمس الجمعة بتنظيم مواجهات الفرق الإيرانية لنظيرتها ‏الآسيوية على أرض محايدة، خارج ايران‎.‎

واجتمع رؤساء أندية “برسبوليس” و”استقلال” و”شهرخودرو” ‏و”سباهان” اليوم السبت، ‏وأصدروا بيانا موحدا، أكدوا فيه وفقًا لـ “وكالة فارس للأنباء”، عدم المشاركة بمنافسات دوري ‏أبطال آسيا 2020 احتجاجًا على سلب حق الاستضافة منهم.‏

وطالبت الفرق الأربعة في خطاب مرسل للاتحاد الآسيوي لكرة ‏القدم، بعدم إقحام السياسة بالقرارات الرياضية، مشددين على أن ‏قرار الانسحاب يأتي اتساقًا مع مصالح البلاد ودفاعاً عن مبدأ ‏الأمن فيها.‏

الأندية الإيرانية تعلن انسحابها من دوري أبطال آسيا.. وتوضح السبب

اخبار رياضية
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