دعمته بـ1.2 مليار دولار.. الربيعة: المملكة من أكبر الدول المانحة للسودان

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أن الروابط التاريخية بين المملكة وجمهورية السودان تجعل دعم السودان وشعبه أولوية ملحة.
وقال إن المملكة واحدة من أكبر الدول المانحة والداعمة للسودان الشقيق، حيث قدمت ما يزيد على 1.2 مليار دولار أمريكي حتى عام 2019م.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم السبت في اجتماع الطاولة المستديرة للاستجابة الدولية للوضع الإنساني في السودان، الذي نظمته المملكة المتحدة ومملكة السويد ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في العاصمة البريطانية لندن.
وأكد تثمين المملكة كافة الجهود الرامية لدعم السودان، من خلال الوصول إلى آليات تؤدي إلى الحصول على أكبر قدر من التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني، ودعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية لتجاوز تحديات الفترة الانتقالية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن المملكة قامت بالشراكة مع الإمارات بدعم السودان، من خلال الإعلان في أبريل الماضي عن حزمة من المساعدات المشتركة بمبلغ 3 مليارات دولار منها 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي السوداني دعمًا لاقتصاده، وتخفيفًا على العملة السودانية.
وأوضح أن خطة المركز لعام 2020 تشمل تنفيذ عدد من الحملات الطبية في السودان، منها حملتان لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، بتكلفة 750 ألف دولار أمريكي، وحملتان الأولى لجراحة وقسطرة القلب بتكلفة مليون و500 ألف دولار، والثانية لجراحة المسالك البولية بتكلفة مليون و500 ألف دولار.