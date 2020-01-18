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أخبار محلية > نجل طلال مداح يوضح سبب رفضه إقامة حفل لوالده بتقنية “الهولوغرام”
18/01/2020   2:52 م

نجل طلال مداح يوضح سبب رفضه إقامة حفل لوالده بتقنية “الهولوغرام”

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كشف نجل الفنان الراحل طلال مداح، عن سبب رفضه لإقامة حفل غنائي لتكريم والده بتقنية “الهولوغرام”.

وأوضح عبدالله مداح نجل الفنان الراحل أنه تلقى اتصالات عديدة من الشركات الفنية بخصوص الحفل لكنه لم يجد في تلك العروض ما يليق باسم والده، لأن تقنية “الهولوغرام” تحتاج إلى تكلفة مادية عالية وأجهزة بث حديثة وهي غير متوفرة لديهم.

وأضاف أنه رفض إقامة حفل لوالده بهذا الشكل، خاصة بعد مشاهدته لأحد العروض التي أقيمت في المملكة والتي استخدمت فيها تقنيات ضعيفة، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة”، أنه لا يتمنى أن يقام حفل لوالده الفنان الكبير على هذا النحو.

وأكد أنه لا يمانع على الإطلاق من إقامة الحفل متى ما توفرت له الإمكانيات اللائقة والتقنيات العالية، مضيفاً: “حتى هذه اللحظة لم يبلغوني إذا كان الحفل سيقام أم لا”.

نجل طلال مداح يوضح سبب رفضه إقامة حفل لوالده بتقنية “الهولوغرام”

أخبار محلية
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