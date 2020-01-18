“البنتاجون” يقيِّد حيازة العسكريين الأجانب للسلاح في القواعد الأمريكية

وضعت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قيودا على حيازة الطلاب العسكريين الأجانب للسلاح في القواعد الأمريكية.
وقال مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن في “البنتاجون” جاري ريد في بيان له أمس الجمعة وفقاً لـ”رويترز”: “العودة إلى العمل لا تعني العودة إلى الوضع المعتاد.. من الآن فصاعداً سنضع العديد من السياسات والإجراءات الأمنية الجديدة”.
وتأتي هذه الخطوة عقب إطلاق النار الذي نفذه أحد الطلبة السعوديين مؤخراً في قاعدة بولاية فلوريدا وراح ضحيته 3 بحارة أمريكيين، وأصيب ثمانية أشخاص آخرين.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أكدت الشهر الماضي عدم وجود أي تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين الذين يدرسون حالياً بأمريكا، وذلك بعد مراجعتها لنحو 850 طالباً عسكرياً من السعودية يدرسون حاليا بالولايات المتحدة.
كما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أوضح أن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن المهاجم تصرف بمفرده عندما قام بإطلاق النار داخل القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا؛ قبل أن يتم قتله.