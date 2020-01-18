مصادر: بروز أسماء 3 مسؤولين في قضايا تلاعب وصرف 6 مليارات من تعويضات “مركزية الحرم”

ذكرت مصادر أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول الشبهات في عدد من صكوك وتعويضات المنطقة المركزية بمكة المكرمة، حددت أسماء 3 مسؤولين يشتبه بتورطهم في صرف تعويضات تجاوزت قيمتها التقديرية 6 مليارات ريال.
وقالت المصادر إن المسؤولين الثلاثة حققوا فوائد خاصة من الحصول على تعويضات بعض الصكوك غير المذروعة والإضرار بحقوق أشخاص من بينهم أيتام وأرامل ومعاقون، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أن النيابة وضعت يدها على عدد من المستندات التي تكشف تورط المتهمين.
وأوضحت أن النيابة العامة تستعين حالياً بأحد الخبراء لفحص صكوك تعويضات مشبوهة صرفت لغير مستحقيها، وبحث الإجراءات التي تمت في صرف أملاك الغُيّب وأراض فضاء نزعت ملكيتها في السابق.
وكانت مصادر أكدت في وقت سابق أن الجهات المختصة رصدت شبهات بالتلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق بقضايا التعويض، تزامنًا مع استجواب متهمين بالفساد الإداري والوظيفي.
يذكر أن محاكم الاستئناف، كانت قد أبطلت في وقت سابق عددًا من الصكوك وحجج الاستحكام المشبوهة أو التي صدرت بطرق غير نظامية على مدى سنوات في عدد من المناطق.