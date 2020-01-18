توَّجت جامعة الطائف أمس (الجمعة) الفائزين بجائزتي “فصيح مكة”، لإلقاء النص الشعري أو النثري بطريقة مسرحية أو ابتكارية، وذلك لفرعي التعليم العام والجامعات، ضمن فعاليات “الحديقة الثقافية” بجدة.
وفاز الطالب عزام السالمي من تعليم الطائف بالمركز الأول في مسابقة الإلقاء (فصيح مكة) فرع التعليم، فيما حصلت على المركز الثاني الطالبة لمار الغامدي من تعليم جدة.
وفي فرع الجامعات حصل الطالب في جامعة الطائف عبدالله الثبيتي على المركز الأول، وحصد الطالب في جامعة جدة فهد المطيري على المركز الثاني.
وتشترط المسابقة أن يكون النص باللغة العربية الفُصحى، وأن يراعي المتسابق قواعد الإلقاء وتمثيل المعنى عند الإلقاء، وإلقاء النص حفظًا لا قراءة، وأن يراعي النص الالتزام بالآداب العامة والذوق العام، وللمشارك إلقاء 10 أبيات شعر أو 200 كلمة نثر.
يذكر أن الجائزة التي جاءت تحت رعاية ملتقى مكة الثقافي، خصصت 5000 ريال لصاحب المركز الأول و3000 ريال لصاحب المركز الثاني فئة الجامعات، و3000 ريال للمركز الأول و2000 ريال للمركز الثاني لطلبة المدارس.
وفق “أخبار 24”.