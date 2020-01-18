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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يعاود تدريباته استعدادًا لمُلاقاة #الجبلين الثلاثاء
18/01/2020   8:26 ص

بالصور.. #الشعلة يعاود تدريباته استعدادًا لمُلاقاة #الجبلين الثلاثاء

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عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمُلاقاة #الجبلين عصر يوم الثلاثاء القادم .

بالصور.. #الشعلة يعاود تدريباته استعدادًا لمُلاقاة #الجبلين الثلاثاء

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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