أنقذ صاحب إبل في الزبيرة جنوب نفود الدهنا متسابقتين أوروبيتين في رالي داكار الدولي، بعدما تعرّضت مركبتهما لعطل مفاجئ.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مركبة تستقلها متسابقتان من إيطاليا وألمانيا تعرضت لعطل تعذر عليهما إصلاحه، قبل أن يتدخل الشاب ماجد الحربي ويسحب مركبتهما مسافة 95 كلم في الصحراء باتجاه مركز البعيثة.
وأوضح الشاب الحربي أنه تواصل بعد سحب المركبة مع عمليات شرطة منطقة القصيم، ليجرى التعامل مع الحالة عند وصولهم لمركز أبا الورود قرب مدينة بريدة.
ولفت إلى أن المتسابقتين عرضتا عليه مكافأة مالية نظير ما قام به لكنه رفض، فقدمتا هدية تذكارية له عبارة عن “تي شيرت”.