مواطن كفيف: بنات البلد لم يقبلوا الزواج مني.. ورُفض تعييني بـ”الداخلية” بسبب زواجي من أجنبية

كشف مواطن كفيف بعضاً من معاناته للحصول على فرصة عمل له، لافتاً إلى أنه رُفض تعيينه بوزارة الداخلية بسبب زواجه من أجنبية
وقال المواطن عايد الشراري، إنه طرق أبواب وزارة العمل وكل الجهات التابعة لها؛ بحثاً عن عمل، ووصل الأمر به إلى قطع الضمان الاجتماعي عنه.
وأضاف الشراري خلال لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض الموظفين بوزارة الداخلية أخبروه باستحالة توظيفه بالوزارة؛ بسبب زواجه من أجنبية، مشيراً إلى أن تلك الكلمة جعلته يكره زوجته.وفق “أخبار 24”.
وحول قصة زواجه، أوضح الشراري أنه اضطر للزواج من أجنبية؛ بسبب عدم قبول فتيات المملكة الزواج منه، مضيفاً: “لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية”.
المكفوف عايد الشراري لـ #برنامج_ياهلا:
تم رفض تعييني في وزارة الداخلية لأن زوجتي أجنبية.. و”أنا لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية” #خليجية pic.twitter.com/aHvvLcsGXF
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2020