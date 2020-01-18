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أخبار المناطق > عمرها أكثر من 80 عاماً.. بيع عملة بريطانية نادرة بمليون جنيه إسترليني
18/01/2020   8:18 ص

عمرها أكثر من 80 عاماً.. بيع عملة بريطانية نادرة بمليون جنيه إسترليني

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بُيعت عملة بريطانية نادرة يعود تاريخها إلى عام 1937 مقابل مليون جنيه إسترليني، لتصبح بذلك أغلى عملة بريطانية.

وتحمل العملة النادرة التي اشتراها أحد هواة جمع المقتنيات، صورة الملك البريطاني إدوارد الثامن الذي اعتلى العرش لمدة عام واحد.

وجرى إعداد تلك العملة من قبل مصلحة سك العملة الملكية؛ حيث كان مقرراً إنتاجها للتداول اعتباراً من أول يناير 1937، لكن ذلك لم يحدث بعد تنازل الملك البريطاني عن العرش. وفق “أخبار 24”.

وتعد العملة المصنوعة من الذهب عيار 22 أصغر وأخف من الجنيه المعدني الحالي؛ كونها تزن 7.98 جرام.

عمرها أكثر من 80 عاماً.. بيع عملة بريطانية نادرة بمليون جنيه إسترليني

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