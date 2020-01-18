مصادر: سفير 2 سيكشف التجاوزات والمخالفات ببعض الملحقيات.. والوزارة لن تعود لسفير 1

أفادت مصادر بأن تحول وزارة التعليم لنظام سفير 2 جاء بعد اكتشاف عدد من المخالفات الإدارية والمالية في بعض الملحقيات.
وبيّنت المصادر وفقاً لـ”العربية نت”، أن بعض المشرفين وموظفي بعض الملحقيات يعادون سفير 2؛ كونه سيكشف تجاوزاتهم ومخالفتهم للأنظمة.
ولفتت إلى أن بعض رافضي هذا النظام لا يعرفون دوره المستقبلي في حوكمة العمل الإداري والمالي لطلبات المبتعثين، مبينةً أن عدداً من المشرفين يرفضونه؛ لأنهم يريدون المحافظة على عقودهم أو إيفادهم في الملحقيات.
ونوهت إلى أن الوزارة ترفض تماماً العودة إلى سفير1؛ بسبب وصول عدد الطلبات التي أنجزت خلال الشهرين الماضيين إلى 86% من إجمالي الطلبات.