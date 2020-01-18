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أخبار محلية > المعلمي: المملكة وجميع الدول العربية يرفضون التدخل الأجنبي في الشأن الليبي
18/01/2020   8:14 ص

المعلمي: المملكة وجميع الدول العربية يرفضون التدخل الأجنبي في الشأن الليبي

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عبر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي عن رفض المملكة وجميع الدول العربية لأي تدخل أجنبي في الشأن الليبي.

وقال المعلمي إن هذا التدخل من شأنه تأجيج الصراعات وزيادة تفاقم الأزمة الليبية، مؤكداً على سعي المملكة وجميع الأطراف الدولية للوصول إلى حل سلمي يضمن حقن الدماء ويحقق لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والرخاء والازدهار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم المعين حديثًا لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها. وفق “أخبار 24”.

وأكد المعلمي على ترحيب وفد المملكة الدائم في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في وفد ليبيا، انطلاقاً من حرصها على استقرار ووحدة الشعب الليبي الشقيق.

المعلمي: المملكة وجميع الدول العربية يرفضون التدخل الأجنبي في الشأن الليبي

أخبار محلية
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