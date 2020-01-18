أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل باقٍ كما هو، وذلك تفسيراً للبس الذي حدث بعد تصريحه بإقامة نسخته المقبلة في سويسرا.
وقال “بن حثلين” في مداخلة ببرنامج “إم بي سي في أسبوع” إن مهرجان الملك عبد العزيز باقٍ في المملكة، وله وضع خاص لأهل المملكة وملاك الإبل، ويكفيه تشريف خادم الحرمين الشريفين كل سنة.
وأضاف أن نادي الآبل سبق وأعلن عن عدة مهرجانات في دول عالمية، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مشاركات في مهرجانات أوروبية، بالإضافة إلى المهرجانات القائمة في السعودية ومهرجان الملك عبد العزيز.
وحول السعي لإشراك ملاك الإبل السعودية في المهرجانات العالمية، أكد أن النادي يسعى لذلك، لكن العائق الوحيد الآن هو مشكلة دخول الإبل، التي يجري العمل على حلها.