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اخبار رياضية > بالفيديو.. النصر يفوز على العدالة بهدف ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك
17/01/2020   9:42 م

بالفيديو.. النصر يفوز على العدالة بهدف ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

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فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر على نظيرة العدالة بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين في الدور ربع النهائي.

سجّل هدف النصر في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، محترف الفريق المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 51 من عرضيه مررها له سلطان الغنام.

وبهذه الفوز يتأهل النصر إلى الدور نصف نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليلتقي الفائز من مواجهة الوحدة والأهلي التي تقام غداً السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. النصر يفوز على العدالة بهدف ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

اخبار رياضية
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