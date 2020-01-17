أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عدد المعتمرين الذين وصلوا لأراضي المملكة لأداء المناسك، وجنسياتهم، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من جمادى الأولى 1441هـ.
وأوضحت الوزارة أن عدد التأشيرات الصادرة بلغ أكثر من 2.9 مليون تأشيرة، وبلغ مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2.5 مليون معتمر، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2.2 مليون معتمر بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.
وأشارت إلى أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2.4 مليون معتمر، وعن طريق المنافذ البرية 148 ألف معتمر، فيما وصل 11 ألف معتمر عبر المنافذ البحرية.
ولفتت الوزارة إلى أن أكثر الجنسيات قدوماً كانت وبالترتيب على النحو التالي: باكستان، إندونيسيا، الهند، مصر، ماليزيا، تركيا، بنجلاديش، الجزائر، الإمارات، الأردن.
وفق “أخبار 24”.