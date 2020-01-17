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أخبار محلية > تحول لأداة تفجير وقَتل بعد مبايعته “داعــش”.. لائحة اتهام أحد أعضاء خلية الـ45 إرهابياً
17/01/2020   7:00 م

تحول لأداة تفجير وقَتل بعد مبايعته “داعــش”.. لائحة اتهام أحد أعضاء خلية الـ45 إرهابياً

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كشفت لائحة اتهام أحد أعضاء خلية الـ 45 إرهابيا التي تورطت في تفجير المساجد واغتيـال رجال الأمن، عن النوايا الإجرامية التي كان يعتزم تنفيذها، قبل أن يلقي رجال الأمن القبض عليه في عملية استباقية.

وأوضحت اللائحة، أن المتهم استباح الدماء، وتواصل مع قيادات تنظيم داعـش الإرهابي خارج المملكة وداخلها، ودعمهم في جرائمهم، وعمد إلى إيوائهم داخل المملكة.

كما تورط في تمويل العمليات الإرهابية وتصوير موقعين عسكريين وإرسال الصور عبر برنامج إلكتروني إلى التنظيم الإرهابي خارج المملكة ومبايعته لزعيم التنظيم الإرهابي عبر “تويتر”، وتصويره لأحد سجون المباحث العامة.

وحول المتهم بحسب “عكاظ” قدر ضغط إلى سـلاح قاتل داخل وكر استأجره في محافظة القويعية، وعند ضبطه تبين أنه كان يرتدي حزاما تفجيريا ناسفا وخمس عبوات تفجير؛ فضلا عن حيازته سـلاح “كلاشينكوف” و200 طلقة وكاتم صوت، وسترة مموهة تستخدم كحامل مخازن ذخيرة، وثلاثة صواعق.

تحول لأداة تفجير وقَتل بعد مبايعته “داعــش”.. لائحة اتهام أحد أعضاء خلية الـ45 إرهابياً

أخبار محلية
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