أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون بين منظمي الرحلات السياحية مجموعة جديدة ومتنوعة من الباقات السياحية بالتزامن مع موسم شتاء السعودية.
وأوضحت الهيئة أن الباقات تضم سلسلة من المواقع والوجهات السياحية، التي تم تصميمها لتلبية تطلعات الأفراد والعوائل والمجموعات.
وأبانت أن الباقات تتميز بخدمات نوعية راقية، تشمل الحجوزات والمواصلات والضيافة والإرشاد السياحي، وقد تم تصميمها بأسعار في متناول الجميع، وتتيح خيارات متنوعة للرحلات تشمل الرياض وجدة والدمام وتبوك والمناطق القريبة منها.
وأضافت أن مُدد الرحلات تتفاوت بين جولة اليوم الواحد، والرحلة التي تمتد ليومين أو ثلاثة أيام، ويصل بعضها إلى سبعة أيام متواصلة، في رحلة شائقة مليئة بالاكتشاف والمغامرة، ويتم تقديمها بأسعار منافسة.
وقالت إنه تم تصميم كل رحلة سياحية بعناية فائقة ووفق جدول دقيق، ويغطي الجدول كافة المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية التي تقع في مسار الرحلة، إضافة إلى أشهر الميادين والأسواق الشعبية والحديثة، وأماكن إقامة الفعاليات النوعية، مع توفير الوجبات والضيافة وخدمات توثيق الرحلات.
وأشارت الهيئة إلى قيامها بدعم وتأهيل منظمي الرحلات الوطنية بتنظيم رحلات استكشافية لشركات سياحة من بعض الدول الأوروبية والخليجية التي أبدت اهتمامها لترويج السياحة المتنوعة في المملكة.
وفق “أخبار 24”.