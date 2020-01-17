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أخبار محلية > “المرور” يكشف طريقة استعلام زوار المملكة عن المخالفات والسداد دون وجود حساب “أبشر”
17/01/2020   6:58 م

“المرور” يكشف طريقة استعلام زوار المملكة عن المخالفات والسداد دون وجود حساب “أبشر”

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كشف المرور السعودي عن طريقة استعلام زوار المملكة عن المخالفات المرورية وكذلك طرق السداد دون وجود حساب مفعل لهم على “أبشر”.

وأوضح أنه للاستعلام عن مخالفات المركبات الزائرة عبر “أبشر”، نذهب إلى قائمة “أفراد” في صفحة “أبشر” الرئيسية، ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين ثم إدخال رقم الحدود أو الهوية الخليجية.

وأضاف أنه بعد ذلك سيتم عرض تفاصيل المخالفة المرورية وآلية سداد قيمتها، وسيكون ذلك إما عن طريق رابط إلكتروني أو عبر المنفذ الحدودي.

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يكشف طريقة استعلام زوار المملكة عن المخالفات والسداد دون وجود حساب “أبشر”

أخبار محلية
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