مجلس جامعة الأمير سطام يوافق على استحداث برنامج ماجستير الاخلاقيات الحيوية بكلية الطب

وافق مجلس الجامعة على استحداث برنامج ماجستير الاخلاقيات الحيوية بكلية الطب والذي يعد أحد البرامج النادرة والنوعية.
ذكر ذلك عميد كلية الطب الدكتور عبدالرحمن الذياب الذي أوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب أساسيات البحث الكمي والنوعي لإجراء بحوث مبتكرة في مجالات مختلفة من الرعاية الصحية، كما يهدف إلى التدريب على حلّ المشاكل و العقبات الأخلاقية التي تطرأ أثناء الممارسات الصحية، وإمداد المجتمع بخبراء وطنيين تتوفر لديهم الأسس الأكاديمية للتنظير الأخلاقي الأكاديمي بهدف الوصول لأفضل الممارسات الأخلاقية في المجال الصحي، وفقاً للمعايير العالمية.
وذكر الذياب أن أهمية البرنامج تتمثل في معالجة المشكلات ذات البعد الأخلاقي نتيجة للتطور الكبير في التكنولوجيا الطبية، أو الانتهاكـات الأخلاقيـة مـن قبـل بعض مـمارسي الطب أو في بعض البحوث الطبية الحديثة، ولذلك أصبح وجود دراسة أكاديمية متقدمة في أخلاقيات الطب والأخلاقيات الحيوية عموما من منظور إسلامي مطلباً أساسياً للمتخصصين.