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أخبار محلية > “الموانئ” تُصدر قراراً بإيقاف جميع المعاملات النقدية في قطاعاتها وتُحدد 5 طرق للدفع
17/01/2020   6:57 م

“الموانئ” تُصدر قراراً بإيقاف جميع المعاملات النقدية في قطاعاتها وتُحدد 5 طرق للدفع

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قررت الهيئة العامة للموانئ إيقاف جميع التعاملات المالية النقدية للوكلاء البحريين، في خطوة تهدف إلى تسريع المعاملات التجارية والتحول الرقمي في القطاع.

وحدّدت الهيئة في تعميم لمديري الموانئ والوكلاء البحريين في السعودية، ومجلس الغرف السعودية، 5 طرق للدفع، هي: التحويل البنكي، البطاقات الائتمانية، خدمة مدى، خدمة سداد، أي خدمة مالية إلكترونية أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يهدف إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها هيئة الموانئ، وتطويرها وتحسين خدماتها المتعددة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي. وفق “أخبار 24”.

“الموانئ” تُصدر قراراً بإيقاف جميع المعاملات النقدية في قطاعاتها وتُحدد 5 طرق للدفع

أخبار محلية
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