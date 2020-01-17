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أخبار محلية > بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي يكشف عن سر تأثر الملك سلمان بإحدى قصائده
17/01/2020   4:38 م

بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي يكشف عن سر تأثر الملك سلمان بإحدى قصائده

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كشف الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي عن سبب تأثر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصيدة حماسية ألقاها أمامه خلال افتتاح الدورة الـ30 لمهرجان الجنادرية.

وقال الشاعر الحارثي: إن لحظة تأثر الملك سلمان كانت موقفا رهيبا بالنسبة لي.

وأوضح أن الملك سلمان تأثر بسبب هذا البيت: خيالة العوجا على حرب وقتال.. من دون بيت الله ومسجد نبيه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي يكشف عن سر تأثر الملك سلمان بإحدى قصائده

أخبار محلية
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