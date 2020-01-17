بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي يكشف عن سر تأثر الملك سلمان بإحدى قصائده

كشف الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي عن سبب تأثر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصيدة حماسية ألقاها أمامه خلال افتتاح الدورة الـ30 لمهرجان الجنادرية.
وقال الشاعر الحارثي: إن لحظة تأثر الملك سلمان كانت موقفا رهيبا بالنسبة لي.
وأوضح أن الملك سلمان تأثر بسبب هذا البيت: خيالة العوجا على حرب وقتال.. من دون بيت الله ومسجد نبيه.
الشاعر #مشعل_الحارثي يكشف “سرّ” تأثر الملك سلمان بقصيدة شهيرة له#بالمختصر #مشعل_الحارثي_بالمختصر#mbc1 pic.twitter.com/TAcgHObgz6
— بالمختصر (@belmokhtasartv) January 17, 2020
وفق “أخبار 24”.