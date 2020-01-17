وزير التعليم يوجه بالمعالجة الفورية لأزمة نظام “سفير 2” ومساءلة المتسبب

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل فريق عمل برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي؛ لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في نظام “سفير 2”.
وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري إن توجيه الوزير تضمن ضرورة التوجه الفوري إلى الملحقية الثقافية في أمريكا لمعالجة الإشكاليات، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب في ذلك.
وتذمر عدد من المبتعثين مؤخراً من تسبب نظام “سفير 2” الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخراً في تعطيل إنجاز معاملاتهم، لافتين إلى أن النظام أدخل بعضهم في إشكاليات تتصل برسوم دراستهم، واستحقاقاتهم الأخرى.
وأوضح المبتعثون أن نظام “سفير 1” كان يقدم خدماته بشكل أسرع، مطالبين وزارة التعليم بالتدخل لمعالجة الوضع، وإعادة العمل بالنظام السابق. وفق “أخبار 24”.
وكانت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، وجهت في وقت سابق بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2، بالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن، وذلك حرصاً على سرعة خدمة الطلاب المبتعثين بالولايات المتحدة الأمريكية.