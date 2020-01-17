أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه يجوز الإحسان وإعطاء الصدقة لغير المسلمة أو التصدّق عليها ولكن لا يجوز إعطاؤها من الزكاة، مبيناً أن الزكاة خاصة بالمسلمين.
وأوضح المنيع خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن صنفاً من أصناف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، سواءً كانوا مسلمين أو غير مسلمين، في حال كان عطاؤهم يعود على المسلمين بالخير فيجوز أن يُعطوا من الزكاة.
وأضاف أنه ينبغي على المسلمين نشر معاني الدين الإسلامي بما لديهم من حسن الخلق والتعاون على البرّ والتقوى بين البشر عموماً مسلمين أو غير مسلمين؛ جاء ذلك رداً على سؤال وجه له عن جواز إعطاء الخادمة غير المسلمة من الصدقة.
وفق “أخبار 24”.