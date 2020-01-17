الشهري: سنمتع الجمهور التايلاندي

وصف سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، مواجهة تايلاند، غداً السبت، في دور الـ8 من كأس آسيا تحت 23 عامًا بالصعبة وأمام منتخب قوي وأثبت جدارته في البطولة.
وقال الشهري، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: “أمامنا مباراة صعبة أمام فريق قوي وحصل على راحة يوم إضافي، هي مباراة تكتيكية وظروفها مختلفة عن بقية المباريات السابقة التي لعبناها”.
وأضاف: “نعلم أن الجمهور سيكون حاضرأً بكثافة لكن لاعبينا اعتادوا على اللعب في مثل هذه الأجواء وأمام 60 ألف متفرج وليس 45 ألف، وسنمتع الجمهور التايلندي وسنأخذ المباراة خطوة بخطوة ونمتص الدعم الجماهيري حتى نكسب نتيجة اللقاء بحول الله”. وفق “الرياضية”.
وتأهل الأخضر الأولمبي إلى دور الثمانية من البطولة القارية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، بعد أن تغلب على نظيره السوري بهدف من دون رد ليتصدر مجموعته الثانية في ختام دور المجموعات بـ7 نقاط جمعها من فوزين على اليابان وسوريا، وتعادل أمام قطر.