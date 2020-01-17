النصر بكامل عدته لتخطي العدالة والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يحل مساء اليوم الجمعة فريق النصر ضيفاً على العدالة، وذلك على ملعب استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
ويدخل النصر المباراة سعياً للمنافسة على اللقب، الذي لم يحققه الفريق منذ العام 1990، وبعد أن فقد الصدارة لصالح غريمه الهلال بعد تعادله مع الاتحاد 1/1، ويخوض الفريق المباراة في وضع أفضل بعد عودة لاعبيه مايكون وبرادلي جونز، اللذين تغيبا عن مباراة الاتحاد بسبب الإيقاف.
فيما يسعى العدالة لتعويض النتائج السيئة التي يقدمها الفريق في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يحقق الفريق فوزاً واحداً طوال الـ10 جولات الماضية من الدوري، لذلك يحرص العدالة على تحقيق الفوز أمام ضيفه النصر والتأهل للدور نصف النهائي في المنافسة. وفق “أخبار 24”.