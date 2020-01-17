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اخبار رياضية > سالم العثمان معلقاً على مباراة الأمس: يتواجد مع الهلال عدة حراس
17/01/2020   4:33 م

سالم العثمان معلقاً على مباراة الأمس: يتواجد مع الهلال عدة حراس

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أشار مدير الكرة السابق بنادي النصر سالم العثمان إلى وجود مخالفة لمس الكرة باليد على أحد لاعبي الهلال، لم يحتسبها حكم مباراة الهلال والاتفاق في دور الـ8 من منافسة كأس الملك.

وغرّد العثمان على الواقعة عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “في كرة القدم حارس واحد لكل فريق إلا مع الهلال يتواجد عدة حراس”.وفق “أخبار 24”.

كما أرفق مع تغريدته صورة لإحدى الكرات المشتركة خلال المباراة، تظهر الكرة تسير على يد أحد لاعبي الهلال.

سالم العثمان معلقاً على مباراة الأمس: يتواجد مع الهلال عدة حراس

اخبار رياضية
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