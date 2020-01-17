إصابة كادت تنهي مسيرته.. معجزة أنقذت “أنيس البدري” من الاعتزال المبكر

كشفت مصادر عن أن مهاجم فريق الاتحاد اللاعب الدولي التونسي أنيس البدري، واجه عدة صعوبات في صغره، كانت يمكن أن تنهي مسيرته في الملاعب مبكرا.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”العربية”، أن اللاعب تعرض لانزلاق غضروفي في سن الـ 16، أجبره على الابتعاد عن ممارسة اللعبة، ثم اتجه للعمل مع شقيقه قبل أن يعود بعدها بعامين إلى الملاعب مجددا، ولعب في مسابقات الهواة في فرنسا، وانضم بعدها إلى نادي موسكرون البلجيكي في الدرجة الثانية.
وانتقل البدري إلى الترجي التونسي عام 2016 وحقق معه العديد من الألقاب، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين واللعب في كأس العالم للأندية مرتين، قبل أن ينتقل رسمياً إلى الاتحاد.
وكان نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أعلن تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي التونسي أنيس البدري، بعقد يمتد لمدة عامين ونصف، لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.