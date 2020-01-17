جستنيه: مبروك الفوز المستحق للهلال.. وضربة جزاء الاتفاق صحيحة 100%

بارك الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه للهلال الفوز على الاتفاق بنتيجة 2-1، معرباً عن سعادته بتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي في منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين، معتبراً أن الهلال حقق فوزاً مستحقاً.
ونشر جستنيه عقب فوز الهلال على الاتفاق تغريدة عبر حسابه على “تويتر” بدأها بـ”ما يصح إلا الصحيح” ثم أردف قائلاً: “ألف مبروك للأزرق فوز مستحق رغم ركلتي جزاء لم تحتسبا”.
وأضاف في تغريدته: “الاتفاق قدم مباراة كبيرة رغم النقص بعد الطرد إلا أنه كان نداً قوياً، ولو لعب كل مبارياته بهذا المستوى الفني وأسلوب اللعب المفتوح لكان مركزه الآن أفضل”. وفق “أخبار 24”.
وحول ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لصالح الاتفاق قال جستنيه في تغريدة أخرى: “ركلة جزاء صحيحة ١٠٠٪ للاتفاق، يا ريت كل الحكام زي هذا الحكم”، إلا أنه أشار في تغريدة ثالثة إلى أن هناك ركلة جزاء صحيحة لصالح الهلال لم تحتسب.
مايصح الا الصحيح
الف مبروك للازرقني فوز مستحق رغم ركلتي جزاء لم تحتسب،الاتفاق قدم مباراة كبيرة رغم النقص بعد الطرد الا انه كان نداً قوياً،ولو لعب كل مبارياته بهذا المستوى الفني وأسلوب اللعب المفتوح لكان مركزه الان أفضل #الهلال_الاتفاق
— عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) January 16, 2020