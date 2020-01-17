بعد التفاعل الكبير معه.. حارس الأمن الذي سرقت دراجته: “سامحوني على المقطع وحاجتي تم سدها”

ظهر حارس الأمن الذي تعرّض لسرقة دراجته التي لا يملك غيرها، في فيديو جديد شكر خلاله جميع مَن تفاعلوا معه وقدموا له المساعدات.
وقال حارس الأمن الذي يعمل في أحد الأسواق الشعبية بجدة ويدعى ناصر حمود، خلال فيديو نشره الفنان فايز المالكي عبر حسابه بـ”تويتر”، إنه تفاجأ عند خروجه من المسجد بعدم وجود دراجته، مبيناً أنه انفجر بالبكاء بعدما زادت الضغوطات عليه.
وشكر الحمود جميع السعوديين عامة الذين قدموا له المساعدة وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن فهد، لافتاً إلى أن حاجته قد تم سدها ولله الحمد. وفق “أخبار 24”.
وكان الحمود قد ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي حزناً على سرقة دراجته التي لا يملك سواها؛ حيث لقي الفيديو تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهب العديد من المواطنين لمساعدته، منهم الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي قدم له مبلغ 200 ألف ريال.
سعاده الاخرين لن تأخذ من سعادتي..
وغناهم لا ينقص من رزقي..
وصحتهم لن تسلبني عافيتي..
ف اسٱل الله العلي القدير ان يجعلني واياكم من السعداء في الدنيا والاخره..🙌🏻#عبدالعزيز_بن_فهد جزاك الله عنا وعنه كل خير
#دراجه_حارس_الامن pic.twitter.com/tofmg76TWU
— فايز المالكي (@fayez_malki) January 17, 2020