وكالة التعليم الأهلي: نستهدف أن يصل حجم القطاع إلى 25% من إجمالي التعليم بالمملكة

أفادت وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، حنان آل عامر، بأن الوزراة تخطط لأن يصل حجم التعليم الأهلي إلى 25% من إجمالي قطاع التعليم في المملكة.
وأوضحت آل عامر في لقاء مع “CNBC عربية” أن حجم الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في الوقت الحالي وصل إلى 17.6% من إجمالي المدارس.
وبينت أن اتفاقية “شركة المدارس المتقدمة” تأتي ضمن أهداف الوزارة لتخصيص قطاع التعليم، والتوسع فيه وتحقيق جودة في مخرجات التعليم الأهلي. وفق “أخبار 24”.
وكانت شركة المدارس المتقدمة قد وقعت الأربعاء الماضي خمس اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وشركة تطوير المباني بوزارة التعليم وشركة أسما كابيتال وشركة أديم كابيتال وجوجل إديوكيشن بقيمة مالية بلغت 2.9 مليار ريال سعودي من بينها إنشاء وتطوير 58 مجمعا تعليميا بقيمة مليار و400 مليون ريال سعودي.
وكيلة وزارة التعليم الأهلي في السعودية لـ CNBC عربية: المملكة تخطط لأن يصل حجم التعليم الأهلي إلى 25% من إجمالي قطاع التعليمhttps://t.co/Vrydn4Crze pic.twitter.com/464Z0VOO3V
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 16, 2020