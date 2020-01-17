نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب زيادة الإصـابة بجلطات القلب بالشتاء.. ويقدم عدة نصائح
17/01/2020   12:31 م

بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب زيادة الإصـابة بجلطات القلب بالشتاء.. ويقدم عدة نصائح

+ = -
1067

كشف استشاري أمراض قلب عن سبب زيادة الأزمات القلبية بنحو 15% وفشل القلب بنحو 30% خلال فصل الشتاء، خاصةً مع تفاوت درجات الحرارة.

وأوضح الدكتور وليد الحبيب في لقاء على قناة “الإخبارية”، أن ازدياد الجلطات القلبية والرئة والدماغ وأمراض القلب في فصل الشتاء بوجه عام ينتج عن تقلّص الشرايين وزيادة عوامل التخثر وزيادة الأدرينالين في الجسد والإجهاد الشديد، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزيد مع الأشخاص الذين يعانون أمراضا سابقة.

ولفت الحبيب إلى أن بعض الدراسات توصلت لنتائج تفيد بأن المناطق الأكثر دفئاً تزيد المشاكل الصحية فيها خلال الشتاء عن المناطق التي تعوّد أهلها على البرودة، منوهاً إلى أن لجوء البعض إلى التدفئة بصورة أكبر لمواجهة البرودة يعرضه للمشاكل الصحية المختلفة ومنها الأمراض القلبية. وفق “أخبار 24”.

وقدم استشاري أمراض القلب عدة نصائح بضرورة الموازنة بين البرودة والتدفئة وعدم زيادة التدفئة كونها توسّع الشرايين، إلى جانب التقليل من الأطعمة التي يوجد بها نسب عالية من الدهون والزيوت والكوليسترول، والحرص على التعرض للشمس لاكتساب “فيتامين د”.

 

بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب زيادة الإصـابة بجلطات القلب بالشتاء.. ويقدم عدة نصائح

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885083657.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.