بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب زيادة الإصـابة بجلطات القلب بالشتاء.. ويقدم عدة نصائح

كشف استشاري أمراض قلب عن سبب زيادة الأزمات القلبية بنحو 15% وفشل القلب بنحو 30% خلال فصل الشتاء، خاصةً مع تفاوت درجات الحرارة.
وأوضح الدكتور وليد الحبيب في لقاء على قناة “الإخبارية”، أن ازدياد الجلطات القلبية والرئة والدماغ وأمراض القلب في فصل الشتاء بوجه عام ينتج عن تقلّص الشرايين وزيادة عوامل التخثر وزيادة الأدرينالين في الجسد والإجهاد الشديد، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزيد مع الأشخاص الذين يعانون أمراضا سابقة.
ولفت الحبيب إلى أن بعض الدراسات توصلت لنتائج تفيد بأن المناطق الأكثر دفئاً تزيد المشاكل الصحية فيها خلال الشتاء عن المناطق التي تعوّد أهلها على البرودة، منوهاً إلى أن لجوء البعض إلى التدفئة بصورة أكبر لمواجهة البرودة يعرضه للمشاكل الصحية المختلفة ومنها الأمراض القلبية. وفق “أخبار 24”.
وقدم استشاري أمراض القلب عدة نصائح بضرورة الموازنة بين البرودة والتدفئة وعدم زيادة التدفئة كونها توسّع الشرايين، إلى جانب التقليل من الأطعمة التي يوجد بها نسب عالية من الدهون والزيوت والكوليسترول، والحرص على التعرض للشمس لاكتساب “فيتامين د”.
فيديو | ازدياد الجلطات وأمراض القلب في فصل #الشتاء.. تعرف على الأسباب وسبل الوقاية مع د.وليد الحبيب#الإخبارية pic.twitter.com/SSMekmHRiP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2020