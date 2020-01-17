مصادر توضح ضوابط إتلاف الملابس العسكرية.. والأشياء التي يحظر على العسكري حملها

ذكرت مصادر أن الجهات المختصة وضعت طريقتين للتخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة سواء الصالحة منها وغير الصالحة، مبينةً أن الأولى تكون بالإهداء حسب التعليمات التي تصدرها الجهة المختصة، والثانية بالإتلاف بموجب محضر.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أنه يحظر على العسكري خلال ارتدائه الملابس العسكرية أن يحمل المسبحة والعصا، إضافة إلى حظر ارتداء النظارات الشمسية في الطوابير والاستعراضات إلا بموجب تقرير طبي.
وأضافت أنه طبقاً للقواعد العسكرية يحظر على العسكري حمل السـلاح الشخصي إلا بموجب أوامر، كما يحظر عليه نزع غطاء الرأس في المقابلات الرسمية، وخارج مباني القيادات والإدارات والمعسكرات، وأثناء قيادة الآليات والسيارات.
وأشارت إلى أن القواعد تشترط على الضباط والأفراد، عند تركهم الخدمة لأي سبب إعادة جميع التجهيزات العسكرية، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك الملابس العسكرية وعلامات التقدير كالميداليات والجوائز؛ وذلك عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.