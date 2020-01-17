بالفيديو.. اشتباكات عنيفة وعراك بالأيدي بين لاعبين في مباراة بدوري الدرجة الأولى

شهدت مباراة الطائي والبكيرية في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى التي أقيمت أول أمس (الأربعاء)، اشتباكات عنيفة ومشاجرة وعراكاً بالأيدي بين لاعبي الفريقين.
وفي نهاية المباراة اشتبك اثنان من لاعبي الطائي مع حارس مرمى البكيرية، حيث اتسم الشجار بالعنف الشديد بين اللاعبين، قبل أن يتدخل أحد إداريي نادي البكيرية وينجح في السيطرة على حارس المرمى النيجيري الذي كان في حالة انفعال شديد.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز البكيرية على مضيفه الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع البكيرية رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الطائي عند نفس الرصيد من النقاط محتلاً بها المركز السابع. وفق “أخبار 24”.
#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج يعلق على اشتباكات لاعبين #الطائي و #البكيرية: هذا ليس دوري “حواري”.. سلطان اللحياني: تصرف غير احترافي. pic.twitter.com/n3cklxzuHz
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 16, 2020
#الدوري_مع_وليد
اشتباكات بين لاعبين #الطائي و #البكيرية والأمن يتدخل لفض الاشتباك pic.twitter.com/C61iSCi95r
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 16, 2020