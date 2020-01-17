تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لرجل يبكي بحرقة بعد سرقة دراجته التي لا يملك سواها.
وأكد الرجل الذي يعمل حارس أمن في جدة، أنه اشترى الدراجة بمبلغ 1500 ريال وسُرقت منه، مبيناً أنه مهدد بالفصل من عمله لعدم استطاعته الذهاب للدوام.
ولقي الفيديو تداولاً واسعاً وتفاعلاً مع المغردين الذين عرض بعضهم تعويض الحارس عن سرقة دراجته، وكان من بينهم الأمير عبدالعزيز بن فهد ورجل الأعمال سعد آل مغني.
وقال الفنان فايز المالكي عبر حسابه بـ”تويتر”، إن الأمير عبدالعزيز بن فهد تبرع بمبلغ 200 ألف ريال لحارس الأمن، فيما وعده آل مغني بتحويل مبلغ 20 ألف ريال ووظيفة بإحدى الشركات في جدة.
وفق “أخبار 24”.