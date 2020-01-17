بالفيديو.. مصادر: قرار منتظر بنقل مباريات الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا لأرض محايدة

كشف الإعلامي وليد الفراج أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بصدد إصدار قرار في الأيام المقبلة بنقل مباريات الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا لتقام على أرض محايدة.
وقال الفراج خلال برنامجه “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن مصادر خاصة بالبرنامج علمت أن أسباب التوجه لإصدار هذا القرار هي الأحداث غير المستقرة التي تشهدها إيران في الوقت الحالي.
وأوضح أن القرار ليس معناه أن الأندية التي ستواجه الفرق الإيرانية ستلعب مبارياتها على أرضها في أرض محايدة، بل إن القرار خاص فقط بالمباريات التي من المفترض أن تلعب في إيران، بينما يحق لمنافسي الفرق الإيرانية لعب مبارياتهم ضدها على أرضهم. وفق “أخبار 24”.
خاص لـ #الدوري_مع_وليد..
#وليد_الفراج: الاتحاد الآسيوي بصدد نقل مباريات الأندية الإيرانية لأراضي محايدة. pic.twitter.com/SwjviWrQhp
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 16, 2020